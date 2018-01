Kuznetsova conquista o título do Torneio de Bali Cabeça-de-chave número 1, a tenista russa Svetlana Kuznetsova confirmou o favoritismo e conquistou neste domingo o título do Torneio de Bali, na Indonésia, que distribuiu US$ 225 mil em prêmios. Na final, ela derrotou a francesa Marion Bartoli por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/2, em 1 hora e 39 minutos de partida. "Podia ter vencido com mais facilidade, mas consegui uma vitória em dois sets e isso me deixa contente", afirmou Kuznetsova, que ocupa atualmente a 5ª colocação no ranking mundial da WTA. "Não joguei da melhor maneira, mas lutei por todos os pontos." Esse foi o segundo título de Kuznetsova nesta temporada, depois da conquista em Miami, no mês de março. E foi também a terceira vez que ela é campeã do Torneio de Bali, repetindo os feitos de 2002 e 2004.