Kuznetsova e Justine vão fazer a final de Roland Garros As duas tenistas que decidirão o título de Roland Garros foram conhecidas nesta quinta-feira. A russa Svetlana Kuznetsova, que pela primeira vez na carreira chegou à final, vai enfrentar a belga Justine Henin-Hardenne, campeã da competição por duas vezes - em 2003 e 2005. Kuznetsova, cabeça-de-chave número oito, eliminou a checa Nicole Vaidisova, surpresa da competição, por 2 sets a 1. O jogo entre as duas tenistas foi bastante equilibrado. No primeiro set, a jovem Nicole, de apenas 17 anos, venceu por 7/5. Já o segundo só acabou no tie-break, com vitória de Kuznetsova por 7/6 (7/5). No terceiro, a russa fechou em 6/2. O jogo durou pouco mais de 2h30. Na outra semifinal, Henin não encontrou dificuldades para derrotar sua compatriota Kim Clijsters, número dois do mundo, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2 - as belgas já haviam se enfrentado na final de Roland Garros de 2003, com vitória de Henin por 2 a 0. A final do Aberto de Roland Garros acontecerá neste sábado.