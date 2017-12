Kuznetsova e Vaidisova vencem em Roland Garros Pelas quartas-de-final do Aberto de Roland Garros, a tenista russa Svetlana Kuznetsova derrotou nesta terça-feira a sua compatriota Dinara Safina por 2 sets a 0 e garantiu vaga à semifinal da competição. Kuznetsova, número dez do mundo, sofreu para derrotar Safina no primeiro set por 7/6 (7/5). Já no segundo a história foi diferente e a russa aplicou um "pneu" (6/0). É o melhor resultado na carreira de Kuznetsova no Aberto de Roland Garros. Na semifinal, ela vai enfrentar a checa Nicole Vaidisova, número 16 do mundo, que nesta terça derrotou a norte americana Venus Williams por 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (5/7), 6/1 e 6/3. Mais duas partidas acontecerão nesta terça pelas quartas-de-final de Roland Garros. A suíça Martina Hingis enfrentará a belga Kim Clijsters, enquanto a belga Justine Henin-Hardenne pegará a alemã Anna Lena Groenefeld.