Kuznetsova elimina Martina Hingis do Torneio de Miami A russa Svetlana Kuznetsova, 14.ª do mundo, surpreendeu e venceu a suíça Martina Hingis, na noite deste domingo, no Torneio de Miami, e se classificou para a oitava-de-final. A tenista de São Petersburgo se recuperou bem da perda do primeiro set e assegurou a vitória em um acirrado terceiro set, decidido apenas no tiebreak. As parciais foram de 3/6, 6/1 e 7/6 (11-9) em partida que teve mais de duas horas de duração. Hingis tentava o tricampeonato na competição, que ganhou em 1997 e 2000. A próxima adversária de Kuznetsova será a também suíça Patty Schnyder, que eliminou em dois sets a eslovena Katarina Srebotnik por 7/6 (7-3) e 6/3.