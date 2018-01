Kuznetsova elimina Mauresmo e vai à final em Miami A tenista francesa Amelie Mauresmo, atual número 1 do mundo, foi eliminada na semifinal do Masters Series de Miami. Ela foi derrotada nesta quinta-feira pela russa Svetlana Kuznetsova por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/4. Com a vitória, Kuznetsova garantiu vaga para a final do torneio, que distribui US$ 3,45 milhões em prêmios. Ela vai enfrentar a vencedora do duelo entre a francesa Tatiana Golovin e a russa Maria Sharapova. Cabeça-de-chave número 12 do torneio em Miami, Kuznetsova já tem um título de Grand Slam em sua carreira. A russa de 21 anos conquistou o US Open em 2004, nos Estados Unidos.