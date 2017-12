Kuznetsova estréia com vitória no Masters Feminino de Tênis Atual número quatro do mundo, a tenista russa Svetlana Kuznetsova estreou com vitória no Masters Feminino de Tênis, disputado em Madri, ao derrotar nesta quarta-feira a sua compatriota Elena Dementieva por 2 sets a 0, pelo segundo dia de jogos da competição, que distribui cerca de US$ 3 milhões em prêmios às tenistas e conta pontos para o ranking da WTA. O primeiro set da partida foi bem equilibrado e Kuznetsova teve trabalho para fazer 7/5, após 1h07 de duelo. Já no segundo, a número quatro do mundo aproveito o cansaço de Dementieva (que havia jogado na terça) e fechou com tranqüilidade, em 6/3. Ao todo, a partida entre as tenistas teve 1h50 de duração. Com o resultado, Kuznetsova, que busca o seu nono título na carreira, divide a liderança da chave vermelha com a também russa Maria Sharapova. Já Dementieva está praticamente eliminada da competição, uma vez que ela está na última posição, com duas derrotas. A outra tenista da chave, a belga Kim Clijsters, joga nesta quarta, justamente contra Sharapova.