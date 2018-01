Kuznetsova pega Bartoli na decisão do Torneio de Bali A russa Svetlana Kuznetsova, cabeça-de-chave número 1, teve dificuldades para derrotar neste sábado a norte-americana Lindsay Davenport, terceira pré-classificada, por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/4) e 7/6 (7/5), e avançar à final do Torneio de Bali, na Indonésia. Essa foi a quinta vez que as duas jogadoras se enfrentaram pelo circuito da Associação das Tenistas Profissionais (WTA). Davenport possuía ampla vantagem com três triunfos consecutivos, sendo o último no Grand Slam da Austrália nesta temporada. A atleta européia só havia batido a rival uma vez, em 2004, no US Open. Kuznetsova vai enfrentar na decisão a francesa Marion Bartoli, sexta cabeça-de-chave, que eliminou a suíça Patty Schnyder por 2 sets a 0, com um duplo 6/4. As finalistas só se enfrentaram uma vez pelo circuito, em 2005, com vitória da russa no Aberto da Austrália.