Kuznetsova surpreende e fatura o título em Miami A russa Svetlana Kuznetsova coroou uma semana excepcional, em que salvou match point diante de Martina Hingis e derrotou a número 1 do mundo, Amelie Mauresmo, com a conquista o título do torneio de Miami (categoria Tier 1 do feminino), ao superar na final sua compatriota Maria Sharapova por 6/4 e 6/3. Com o campeonato, Kuznetsova - vencedora do US Open de 2004 - volta a figurar no grupo dos dez primeira do ranking e levou um prêmio de US$ 533,5 mil - pela primeira vez em Miami igual ao do torneio masculino -, uma notícia que fez até mesmo a perdedora, Sharapova comemorar o anúncio feito pelo diretor do evento Butch Bulcholls, um ex-tenista coincidentemente muito amigo de Maria Esther Bueno. ?Tive um torneio incrível?, comemorou a forte e elástica Kuznetsova, que desde os 14 anos vive na Espanha, onde treina na academia dos ex-tenistas Emílio Sanchez e Sérgio Casal. ?Joguei de forma mais agressiva, coloquei-me dentro da quadra e deu bons resultados?. Para Sharapova, a chance escapou já no primeiro set, quando chegou a salvar um set point e parecia estar retomando o domínio da partida. A tenista russa também foi a mais incomodada com o irritante barulho de um pequeno avião, que passou toda a primeira série voando em cima do estádio para fazer publicidade. Foi preciso a interferência da prefeitura de Miami, proprietária do Crandon Park, para o Federal Aviation Administration pedir a saída da aeronave. Apesar do incômodo e da derrota, Sharapova mostrou-se conformada. ?Acho que também fiz uma boa semana. Vinha de um título de Indian Wells, e foi uma pena não ter conseguido os dois troféus, mas perdi a concentração em alguns momentos da partida e isso foi fatal?, definiu Sharapova, que embolsou cheque de US$ 265 mil e vai passar para a terceira colocação no ranking da WTA.