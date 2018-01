Kuznetsova ultrapassa Clijsters no ranking mundial da WTA Campeã do Torneio de Pequim, a tenista russa Svetlana Kuznetsova ultrapassou a belga Kim Clijsters e subiu para o quarto lugar no novo ranking mundial de tênis divulgado nesta segunda-feira pela WTA, com 2.384 pontos. A francesa Amelie Mauresmo, que ficou com o vice na competição chinesa, continua na ponta, agora com 3.746. Outro destaque entre as dez primeiras colocadas foi a suíça Martina Hingis, que assumiu o oitavo lugar ao ultrapassar a sua compatriota Patty Schnyder. Por sua vez, a belga Justine Henin-Hardenne manteve o segundo lugar, com 3.474 pontos, seguida pela russa Maria Sharapova, que tem 3.037. No masculino, o tenista suíço Roger Federer permanece com tranqüilidade na liderança do ranking da ATP, com 2.670 pontos de vantagem sobre o segundo colocado, o espanhol Rafael Nadal. O croata Ivan Ljubicic segue em terceiro, seguido pelo argentino David Nalbandian. O melhor tenista do Brasil continua sendo Tiago Alves, que ocupa a 97ª posição, com 417 pontos.