Kwambai quer voltar à São Silvestre no próximo ano

Depois de conquistar o bicampeonato da São Silvestre em 2009, o queniano James Kipsang Kwambai demonstrou estar disposto a lutar pelo tricampeonato no próximo ano. E revelando satisfação com o ambiente que sempre encontra no Brasil, ele garantiu que espera retornar no próximo ano.

"Me sinto muito bem aqui no Brasil. O povo sempre me recebe bem e espero estar aqui no ano que vem também", afirmou Kipsang, que venceu a prova nesta quinta-feira com o tempo de 44min40.

Melhor brasileiro colocado na prova - foi o oitavo -, Clodoaldo Gomes lamentou não ter conquistado o pódio e criticou a organização da competição. "Queria o pódio, mas foi um excelente resultado. Eu saí tranquilo, dividi bem os quilômetros e forcei no final. O pódio fica para a próxima", comentou Clodoaldo, antes de alfinetar. "Já fui vice-campeão e nem vaga no hotel oficial tive. Espero que ano que vem se lembrem de mim".