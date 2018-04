Laboratório de tecnologia ajuda britânicos a bater Usain Bolt

O Centro de Alto Desempenho Atlético de Loughborough, na Grã-Bretanha, trabalha com tecnologia de ponta para transformar os maiores talentos do atletismo britânico em futuros campeões - capazes de bater o jamaicano Usain Bolt A expectativa é que o laboratório ajude a percorrer a distância entre o excelente e, como no caso de Usain Bolt, o inacreditável.

Os especialistas do centro usam equipamentos de raio laser para maximizar o uso do pó usado na fabricação de solas das sapatilhas usadas por corredores. A tecnologia é a mesma usada na fabricação de aviões de caça e garante que a dureza das solas seja perfeitamente ajustada às características de cada atleta - alguns usam solas flexíveis e outros solas muito duras.

A diferença que a sapatilha faz é muito reduzida, mas talvez represente os centésimos de segundo que separam o ouro da prata nos 100 metros rasos.

Aos 21 anos, James Dasaolu já é o terceiro velocista mais rápido da Grã-Bretanha. Mas se quiser ganhar a medalha de ouro nas Olimpíadas de Londres, vai ter que derrotar Usain Bolt. Para isso, ele está sendo ajudado pelos especialistas do laboratório, mas admite que a "biomecânica" do jamaicano é imbatível.

"Ele é sobre-humano. Nada menos", diz Dasaolu.