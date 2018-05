Lady Gaga canta hino na abertura do Super Bowl 50

Lady Gaga deu início ao Super Bowl 50 com uma apresentação do hino nacional no Estádio de Levi's, em Santa Clara, vestida em um terno vermelho brilhante e cintilante. Gaga chamou o show de um "sonho" em entrevista no início deste mês. "Eu sempre quis cantar o hino nacional em um grande evento esportivo desde que era uma menina", disse. "E num Super Bowl ... é o máximo."

Ela se junta a uma longa lista de estrelas, como Whitney Houston, Mariah Carey e Christina Aguilera, que tiveram a honra de cantar antes do apito inicial da decisão. No ano passado, Idina Menzel cantou a música. Lady Gaga, além do terninho vemelho, pintou as unhas de azul, combinando com seus sapatos.