Laila Ali e Christy Martin lutam em agosto As boxeadoras norte-americanas Laila Ali e Christy Martin vão se enfrentar dia 23 de agosto, em Biloxi, no Mississippi, Estados Unidos. Ali, filha do lendário Muhammad Ali, lutou pela última vez dia 21 de junho quando derrotou Valeri Mahfood na preliminar dos pesos pesados Lennox Lewis e Vitali Klitschko. Ela está invicta em 15 combates, com 12 nocautes. Martin, que ganhou notoriedade em meados da década de 90 quando fazia preliminares dos combate de Mike Tyson, soma 45 vitórias (30 nocautes), dois empates e duas derrotas. No último duelo, em dezembro, Martin venceu, por pontos, Mia Saint John.