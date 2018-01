Laila Ali vence pela a 14ª vez A boxeadora Laila Ali, de 25 anos, obteve sua 14ª vitória, nesta madrugada de sábado, ao derrotar Mary Ann Almager por nocaute técnico no quarto assalto. Com este resultado, diante de 4 mil espectadores, a filha do lendário Muhammad Ali manteve o cinturão da categoria supermédios da Associação Internacional de Boxe (AIB). Esta foi a primeira vez que Laila lutou em Lousville, cidade natal de seu pai.