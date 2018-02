Laís de Souza vai estrear Aquarela do Brasil nos EUA A ginasta Laís de Souza se apresentará, pela primeira vez, ao som de Aquarela do Brasil e sob as novas regras criadas pela Federação Internacional de Ginástica, na American Cup, na Filadélfia, dias 3 e 4. Laís viajará segunda-feira. A copa será disputada no sistema all around ? todas as ginastas se exibem no solo, salto sobre o cavalo, trave e barras paralelas.