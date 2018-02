Laís Souza agora é prata na Alemanha A ginasta brasileira Laís Souza conquistou neste domingo a medalha de prata na prova de solo da etapa da Alemanha da Copa do Mundo de ginástica. Ela ficou com a nota 9.050. Esta é sua segunda medalha na competição (no sábado ela foi ouro no salto sobre cavalo). Já a outra brasileira que disputa o torneio, Ana Paula Rodrigues, foi apenas a sexta colocada na trave de equilíbrio, com a nota 8.450.