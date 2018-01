Laís Souza comemora durante a preparação para Super Final Eleita a melhor atleta do ano pelo COB, a ginasta Laís Souza ganhou nesta quarta-feira um "presente especial" pelo seu aniversário de 18 anos. Após receber os parabéns e um "bolinho" de suas companheiras Daiane dos Santos e Daniele Hypólito, ela foi "atacada" pelas garotas e teve o rosto lambuzado por creme de chocolate. Toda a festa foi realizada em São Paulo, já que as atletas se preparam para a disputa da Super Final da Copa do Mundo de Ginástica, que será realizada no sábado e domingo, no Ginásio do Ibirapuera. Laís disputará as finais do salto e do solo, enquanto Daiane estará apenas no solo, aparelho em que foi campeã na edição 2003/2004. Por sua vez, Daniele representará o País em três finais: trave, paralela e solo. No masculino, o único representante brasileiro será Diego Hypólito. Ele disputará medalhas nas provas de solo e salto. A Super Final vai reunir os oito melhores ginastas em cada aparelho durante a disputa das etapas da Copa do Mundo. Serão atletas de nove países diferentes lutando por medalha em São Paulo.