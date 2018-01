Laís Souza conquista a prata no salto Laís Souza conquistou a primeira medalha para o Brasil na etapa de São Paulo da Copa do Mundo de Ginástica. Ela ficou com a prata na prova do salto, neste sábado, no ginásio do Ibirapuera, ao conseguir a nota 9,150. O ouro foi Oksana Chusovitina, do Usbequistão, que fez 9,200. Daiane dos Santos também participou da final dessa prova, mas não conseguiu ir ao pódio. Com nota 8,925, ela terminou em 4º lugar, atrás também da espanhola Tania Gener. Masculino - Nas argolas, a medalha de ouro foi para o chinês Chen Yibing.