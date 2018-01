Laís Souza consegue o bronze na trave na Copa de ginástica A brasileira Laís Souza desenvolveu muito bem sua rotina na prova da trave da Copa do Mundo de ginástica, em Cottbus, Alemanha, e conquistou a medalha de bronze na manhã deste domingo ao receber a nota 14,850. Ela chegou a sonhar com a medalha de prata, mas acabou superada pela norte-americana Jana Bieger, que conseguiu 14,875. A medalha de ouro ficou com a russa Irina Isayeve, com 14,950. A classificação final da prova feminina da trave: 1.º - Irina Isayeva (RUS), 14,950 2.º - Jana Bieger (EUA), 14,875 3.º - Lais Souza (BRA), 14,850 4.º - Ya Li (CHN), 14,800 5.º - Lenika De Simone (ESP), 14,600 6.º - Steliana Nistor (ROM), 14,400 7.º - Rebecca Simbhudas, (CAN), 13,825 8.º - Veronica Wagner (SUE), 13,275