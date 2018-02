Laís Souza desembarca com medalhas Enquanto Daiane dos Santos e Daniele Hypólito se destacavam no cenário mundial da ginástica no último ciclo olímpico, outras garotas já sonhavam com reconhecimento e medalhas. Uma delas era Laís Souza, que começa a ganhar status de ?nova estrela?. Ao lado de Ana Paula Rodrigues (sexta colocada na trave), a paulista de 16 anos desembarcou nesta terça-feira em São Paulo com duas medalhas da primeira etapa da Copa do Mundo, realizada em Cottbus, na Alemanha. Laís foi ouro no salto sobre cavalo e prata no solo. Ela havia conquistado o bronze no salto na etapa de Stuttgart, no final do ano passado. Apesar disso, a atleta diz que não pode se iludir com os resultados, já que a temporada está apenas no começo e várias fortes adversárias não disputaram a primeira etapa da Copa do Mundo. ?Quando ganhei o bronze em Stuttgart tinha mais meninas mais fortes e mais velhas. Nessa de Cottbus tinha meninas bem novas, da geração que vem agora?, analisa. Apesar de estar colhendo os frutos apenas agora, Laís começou a fazer ginástica há 12 anos, em Ribeirão Preto. Começou aos quatro, e aos 11 mudou-se sozinha para São Caetano, onde treinou até ser convocada para a Seleção e ir morar em Curitiba, em 2002. ?Sou tranqüila, já faz tempo que vivo assim. A gente vai acostumando. Minha mãe queria vir me receber, mas eu disse para ela não vir porque ia gastar dinheiro e ia me ver pouco. Logo em seguida eu já iria para Curitiba?, conta. Já faz dois meses que Laís não vai para casa da família. A chance de rever os amigos e parentes será a segunda etapa da Copa do Mundo, que será no Ginásio do Ibirapuera, de 8 a 10 deste mês. Ela garante que nem mesmo competir em casa deixa a garota eufórica: ?Quando sua família está ali você quer fazer o máximo, mas não tem nada demais. Quando vou competir eu penso que treino para mim e compito para mim. Depois que penso nos resultados e na minha família.?