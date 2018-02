Laís Souza é medalha de ouro no salto A ginasta brasileira Laís Souza conquistou neste sábado a medalha de ouro no salto, na primeira etapa da Copa do Mundo da categoria, disputada em Cottbus, na Alemanha. Ela recebeu a nota 9.249 e superou a russa Anna Pavlova (9.237) e a chinesa Tintian Wang (9.225). Laís volta a disputar uma medalha neste domingo na final da prova de solo, enquanto Ana Paula Rodrigues faz a final na trave. Vale lembrar que Daiane dos Santos e os irmãos Hypólito (Daniele e Diego) foram poupados.