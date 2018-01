Laís Souza é medalha de prata no salto sobre a mesa Laís Souza é mais uma brasileira a garantir uma medalha e um lugar no pódio. Ela garantiu a prata no salto sobre a mesa com a nota 15,112, ficando atrás somente da chinesa Fei Cheng, a favorita ao título, que teve a nota 15,300. Esta medalha só foi garantida perto do final da prova, pois a russa Elena Zamolodchikova, que ficou com bronze, havia realizado um salto melhor, mas teve sua nota reduzida pelo fato de ter pisado na linha. A ginasta brasileira, de 18 anos, estava bastante tranqüila após a conquista. "Está ótimo para mim, ela (Fei Cheng) é campeã mundial, já é um grade passo. Obrigado por quem torceu por mim", disse, em entrevista à televisão.