Laís Souza é ouro no salto O ginasta brasileira Laís Souza, de 16 anos, conquistou neste domingo a medalha de ouro na prova de salto sobre o cavalo da etapa de Stuttgart da Copa do Mundo de Ginástica Artística. A brasileira - que na véspera ficou muito perto do pódio na prova de solo - conseguiu a excelente média de 9.237 e ficou com o primeiro lugar em sua especialidade pela segunda vez. Ela já havia subido no degrau mais alto do pódio na etapa de Cottbus, também na Alemanha, no começo do ano. Esta foi a sexta medalha de Laís em etapas da Copa do Mundo. A polonesa Joanna Skowronska marcou 9.175 e ficou com a medalha de prata e a australiana Monette Russo ganhou o bronze, ao marcar 9.156 de média. Com a vitória de Laís, o Brasil consegue duas medalhas de ouro em Stuttgart. A primeira foi conquistada no sábado com Daiane dos Santos na prova de solo. O destaque negativo da prova ficou por conta de Oksana Chusovitina, do Uzbequistão. A ginasta, um dos grandes nomes do salto sobre o cavalo ao lado da norte-americana Alicia Sacramone, que não competiu em Stuttgart, foi a primeira colocada na tomada classificatória com nota 9.262. A favorita ao ouro, no entanto, falhou na decisão e sofreu uma queda no segundo salto. Ficou com a nota 8.968 e o sétimo e penúltimo lugar na prova. Laís Souza reagiu com naturalidade ao ouro. Ao comentar sobre o desempenho da Chusovitina, a brasileira demonstrou serenidade. "Eu não torci contra ela, mas a ginástica é assim. O resultado vem do treino", disse Laís. Para a brasileira, o ouro deste domingo é resultado de muito treino. ?Na verdade não foi vitória. Foi treino mesmo?, afirmou. Laís diz que a partir de agora vai intensificar os treinamentos de uma nova série de exercícios. ?Vamos tentar um salto novo. Fazer uma série de movimentos mais difícil?, avisou ela. DAIANE - Com a vitória do sábado, Daiane chegou ao quinto ouro consecutivo em competições internacionais, todas na prova de solo. A brasileira venceu Universíade de Izmir, na Turquia (agosto de 2005); as etapas de São Paulo (abril de 2005) e Paris (maio de 2005) e Birmingham (dezembro de 2004) da Copa do Mundo. MELBOURNE - Nas outras finais de Stuttgart, Laís ficou em quarto lugar no solo (no sábado) e Daiane em sétimo nas paralelas. A próxima competição das atletas brasileiras será o Campeonato Mundial de Melbourne, na Austrália, que será realizado de 21 a 27 de novembro. A delegação brasileira que participou da etapa alemã tem chegada prevista para a manhã da terça-feira em São Paulo.