Laís Souza é sexta no salto da Copa do Mundo de Cottbus A brasileira Laís Souza não foi bem na final da prova de salto da Copa do Mundo de ginástica em Cottbus, na Alemanha e ficou apenas na sexta colocação. Sua apresentação nos dois saltos foi considerada boa, mas um desequilíbrio na aterrissagem a obrigou a dar um grande passo à frente, o que lhe tirou pontos. A medalha de ouro foi conquistada pela norte-americana Jana Bieger, a prata ficou com a usbeque Oksana Chusovitina e o bronze com a checa Jana Komrskova. A classificação final da prova feminina de salto: 1.º - Jana Bieger (EUA), 14,625 2.º - Oksana Chusovitina, (UZB), 14,475 3.º - Jana Komrskova (CHE), 14,300 4.º - Joanna Skowronska (POL), 14,225 5.º - Katja Abel (ALE), 14,137 6.º - Lais Souza (BRA), 13,962 7.º - Nastassia Marachkouskaya (BLR), 13,700 8.º - Veronica Wagner (SUE), 13,600