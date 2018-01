Laís Souza estréia Aquarela e fica no quarto lugar nos EUA Competindo pela primeira vez no solo com acompanhamento de Aquarela do Brasil como trilha sonora, a ginasta Laís Souza ficou na última colocação (oitava) na apresentação do solo da American Cup, na Filadélfia, Estados Unidos. O mau rendimento no aparelho a tirou do pódio, já que terminou a competição na quarta colocação, com 57,525 pontos, apenas 125 milésimos de ponto atrás da terceira colocada no geral, a canadense Aisha Gerber (57,650). A norte-americana Nastia Liukin venceu a competição com 60,050 pontos, e sua compatriota Shayla Worley conquistou a medalha de prata com 59,775. Laís foi a segunda no salto sobre o cavalo, sexta nas barras e terceira na trave, mas seu desempenho no último exercício acabou minando suas chances de conquistar mais uma medalha.