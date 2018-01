Laís Souza ganha segunda medalha de bronze na Alemanha Laís Souza ganhou na manhã deste domingo a medalha de bronze na prova de solo da Copa do Mundo de ginástica, em Cottbus, Alemanha, com nota 13,700. Foi seu segundo bronze, pois já havia obtido resultado também na trave. O ouro do solo ficou com a russa Irina Isaeva, com nota 14,675, e a prata foi para a espanhola Simone de Lenika, com 13,825. Laís se classificou para três finais. Não foi bem no salto sobre o cavalo, no sábado, mas conseguiu dois pódios no domingo. Já Diego Hypolito perdeu em sua última apresentação a medalha de ouro do salto sobre o cavalo. Havia conseguido a ótima nota 16,500 na primeira apresentação, mas na segunda errou e caiu fora da área de aterrissagem. Depois de ter obtido os melhores resultados na classificação e ser considerado o favorito na final. Sua nota média ficou em 15,987. O canadense Brandon O´Neill foi ouro, 16,362, o alemão Fabian Hambüchen ficou com a prata com 16,312 e Yernar Yerimbetov, do Casaquistão, foi bronze com 16,137. A classificação final da prova feminina do solo: 1.º - Irina Isaeva (RUS), 14,675 2.º - Simone de Lenika (ESP), 13,825 3.º - Lais Souza (BRA), 13,700 4.º - Laura Gombas (HUN), 13,525 5.º - Marta Pihan (POL), 13,275 6.º - Catalina Ponor (ROM), 13,250 7.º - Tania Gener (ESP), 13,000 8.º - Jenny Brunner (ALE), 12,025