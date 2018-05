Lais Souza grava vídeo e mostra movimento no braço direito

MIAMI - Internada há quase três meses nos Estados Unidos, depois de sofrer um acidente enquanto esquiava em Salt Lake City, a brasileira Lais Souza já consegue mover o braço direito. Neste domingo, um curto vídeo dela realizando o movimento foi transmitido pelo Fantástico, da TV Globo.

No vídeo, Lais aparece deitada de lado na cama, provavelmente do hospital onde segue internada, em Miami. Falando com carinho o apresentador do programa, Tadeu Schmidt, primeiro e até agora único jornalista a entrevistá-la, a ex-ginasta revelou a evolução no seu quadro.

"Oi Tadeu, seu lindo, tudo bem? Lembra que te falei do pouquinho a mais? Tá aqui. Feliz Páscoa para você, lindão. Beijos", disse Lais, enquanto movimentava o braço direito, elevando a mão da altura da cintura para mais próximo do seio.

Laís até agora só falou com a TV Globo, emissora que enviou equipe de reportagem para Salt Lake City assim que ela se acidentou, em 27 de janeiro. Na entrevista para Tadeu Schmidt, há quatro semanas, disse que se esforçava por cada avanço.

"Já parei para pensar (no futuro) e me dá um pouco de medo. Mas penso na solução do problema, o que posso fazer para melhorar, mesmo com um pouquinho de movimento, estou me matando para mexer aquele músculo. Tenho momentos de tristeza. Eu encaro, choro. Em nem todos os momentos sou forte. Eu choro para caramba, mas isso me dá energia. É aquela punhalada que me leva a continuar", revelou ela, na ocasião.