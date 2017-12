Laís Souza termina em 4.º lugar no salto sobre o cavalo A brasileira Laís Souza ficou com a quarta posição na final do salto sobre o cavalo, prova do Mundial de ginástica disputada nesta sexta-feira em Aarhus, na Dinamarca. Ela obteve 14,897 pontos, um dia depois de desistir da final da competição individual geral por causa de dores no pé esquerdo. A chinesa Cheng Fei conquistou o bicampeonato mundial da prova ao obter a média 15,712 nos dois saltos. A prata ficou com a norte-americana Alicia Sacramone, que marcou 15,325 pontos, e o bronze acabou com a alemã Oxana Chusovitina, com 15,100. Foi a quarta medalha de ouro conquistada no Mundial pelo China, que ganhou as duas disputas por equipes e o individual geral masculino, com Yang Wei. ?Ontem (quinta) as dores estavam insuportáveis e não dava para competir. Preferi me poupar. Tomei analgésicos e utilizei uma bota para imobilizar o local. O tratamento me fez ter mais segurança e a lesão não me atrapalhou, mas competi sentido o pé principalmente na aterrissagem?, disse Laís. ?O segundo salto não foi perfeito. Agora, para entrar de vez na briga por medalha, preciso tentar uma dupla pirueta e meia no primeiro e completar com mais uma pirueta esticada depois?, analisou a ginasta brasileira. Laís terá mais uma chance de conquistar medalha: neste sábado, estará na final do solo, ao lado de Daiane dos Santos. Além delas, Diego Hypólito, que nesta sexta-feira ficou com a medalha de prata no solo, disputa o salto sobre o cavalo. Confira a classificação da prova: 1. Cheng Fei (CHN) - 15,712 pontos 2. Alicia Sacramone (EUA) - 15,325 3. Oxana Chusovitina (ALE) - 15,100 4. Laís Souza (BRA) - 14,987 5. Anna Pavlova (RUS) - 14,975 6. Elena Zamolodchikova (RUS) - 14,962 7. Su Jung Hong (PRK) - 14,650 8. Sandra Izbasa (ROM) - 14,562