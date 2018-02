Laís Souza volta ao Brasil nesta terça As ginastas Laís Souza e Ana Paula Rodrigues desembarcam nesta terça-feira cedo em São Paulo (SP), acompanhadas pelo técnico Oleg Ostapenko, e seguem para Curitiba (PR), onde treina a equipe brasileira. Laís, de 16 anos, surpreendeu e conquistou duas medalhas (ouro e prata) na primeira etapa da Copa do Mundo, em Cottbus, Alemanha: campeã no salto sobre o cavalo e vice no solo. Agora, as ginastas treinarão para a etapa de São Paulo (8 a 10 de abril).