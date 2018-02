Lakers derrota Knicks com esforço coletivo no ataque

O Los Angeles Lakers contou com uma grande atuação coletiva de seus jogadores para vencer o Chicago Bulls por 103 a 91, fora de casa, na terça-feira, quando seis jogadores da equipe passaram da casa dos 10 pontos. Com Kobe Bryant em uma noite ruim, acertando apenas 7 de 19 arremessos, Sasha Vujacic saiu do banco de reservas para anotar 19 pontos e liderar o ataque da equipe. "As pessoas dizem que nós somos um time de um jogador só (Bryant), mas nós não nos importamos porque estamos vencendo as partidas", disse o ala do Lakers Luke Walton a repórteres. Bryant, que jogou com dores na virilha, terminou a partida com 18 pontos, enquanto Lamar Odom fez 17 e Andrew Bynum acrescentou outros 12. "Hoje nós sobrevivemos a um jogo de péssimos arremessos", disse o técnico do Lakers, Phil Jackson, que treinou o Bulls na conquista de seis títulos da NBA quando Michael Jordan estava no time. "Conseguimos isso com boa atuação na defesa e aproveitando os desperdícios deles", acrescentou o treinador.