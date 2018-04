Lançamento do martelo tem novo pódio Com a desqualificação do húngaro Adrian Annus por doping, a prova olímpica do lançamento do martelo tem novo pódio. O ouro, que era de Annus, ficou para o japonês Koji Murofushi, com a marca de 82,91m, a prata com o bielo-russo Ivan Tikhon (79,81m) e o bronze com o turco Esref Apak (79,51m).