Lançamento resgata 1.º mundial do Santos O escritor Odir Cunha lança hoje o livro Donos da Terra (Ed. Realejo, 184 págs., R$ 35), obra que resgata a saga do primeiro título mundial do Santos. Em 11 de outubro de 1962, há 45 anos, o time de Pelé arrasava o Benfica de Eusébio por 5 a 2, em Lisboa. O livro traz ainda fotos inéditas da partida. O lançamento ocorre no Bar Paulicéia (Rua dos Pinheiros, 473), a partir das 19 horas.