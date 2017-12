Lance Armstrong chama de ´calúnias´ acusações de doping

O norte-americano Lance Armstrong, sete vezes vencedor da Volta da França, não se mostrou surpreso com as novas acusações de doping no livro "De Lance a Landis", do irlandês David Walsh, que, segundo o ex-ciclista, contém "calúnias e sensacionalismo infundado". "Como era previsível, na véspera da Volta da França, sou alvo de um ataque repetido, sem fundamento, em um livro desprovido de toda objetividade", disse Armstrong nesta quinta-feira em comunicado sobre a publicação, que sairá à venda no dia 26 nos Estados Unidos. O livro é o terceiro de Walsh sobre doping, após "L.A. Confidencial", escrito em 2004 com o francês Pierre Ballester, e "L.A. Oficial", publicado no ano passado. "Aproveitando a publicidade gerada em torno do ciclismo, Walsh sai agora com uma versão derivada dos seus dois livros escritos em francês, concentrado de sensacionalismo infundado e falsas alegações", afirmou o recordista de vitórias no Volta da França. Para Armstrong, "este último ataque não será diferente dos dois primeiros". "Incluindo a finalidade [de Walsh] de ganhar dinheiro às minhas custas e prejudicar minha reputação", acrescentou. O ciclista sempre negou as acusações de doping, feitas também pelo jornal francês L´Equipe, que publicou que o americano utilizou EPO em sua primeira vitória na volta da França, em 1999, época em que a substância não podia ser detectada. "Sempre fui um corredor ´limpo´ e ganhei sem armadilhas. Sou o atleta que mais controles [de doping] passei na história do esporte. Eu me defendi e ganhei todos os processos nos quais tive que provar minha boa-fé", concluiu Armstrong.