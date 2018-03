Lance Armstrong fica perto do 5º título Agora, só um desastre tira o título da Volta da França do norte-americano Lance Armstrong, que pode ser campeão pela 5ª vez seguida da competição, igualando o recorde do espanhol Miguel Indurain. Na 19ª e penúltima etapa, neste sábado, ele foi o 3º colocado nos 49 quilômetros contra o relógio de Pornic a Nantes, mas seu principal concorrente, o alemão Jan Ullrich, sofreu uma queda durante o percurso e terminou em 4º, aumentando a diferença entre os dois. A vantagem de Armstrong para Ullrich passou a ser de 1 minuto e 16 segundos, algo muito difícil de ser tirado numa única etapa. A Volta da França termina neste domingo, com o trecho de 160 quilômetros entre Ville d?Avray e Paris. Na etapa deste sábado, a vitória ficou com o britânico David Millar, seguido pelo seu compatriota Tyler Hamilton.