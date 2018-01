Lance Armstrong já é o virtual campeão O ciclista norte-americano Lance Armstrong já é o virtual campeão da Volta da França. Depois de ganhar a prova contra o relógio neste sábado, ele pode administrar tranqüilamente a liderança na última etapa, no domingo, para conquistar seu 7º título seguido da prova. Neste sábado, no percurso de 55,5 quilômetros nos arredores da cidade de Saint-Etienne, Lance Armstrong foi o mais rápido e ganhou sua primeira etapa individual nesta edição da prova. Ele fez o tempo de 1m11s46 e, com isso, aumentou de 2m46 para 4m40 a sua vantagem sobre o segundo colocado na classificação geral, o italiano Ivan Basso. Assim, Lance Armstrong está com as duas mãos no título. Ele praticamente só precisa completar a 21ª e última etapa da prova, neste domingo, nas ruas de Paris - serão 144,5 quilômetros. Aos 33 anos, Lance Armstrong já avisou que irá se aposentar ao final desta edição da Volta da França. E deve deixar o esporte como heptacampeão da prova mais famosa do ciclismo mundial.