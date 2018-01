Lance Armstrong mantém a liderança O ciclista norte-americano Lance Armstrong segue na liderança da Volta da França, após a disputa nesta quinta-feira da 6ª etapa, com 199 quilômetros entre as cidades de Troyes e Nancy. Dono de 6 títulos da prova, ele terminou o dia em 32º lugar, debaixo de chuva - a vitória foi do italiano Lorenzo Bernucci. Único brasileiro que participa da prova, Luciano Pagliarini está na 134ª posição na classificação geral. Nesta sexta-feira, a Volta da França fará um minuto de silêncio antes da 7ª etapa, em homenagem aos mortos nos atentados terroristas desta quinta em Londres. Depois, os ciclistas irão percorrer 228,5 quilômetros entre a cidade francesa de Luneville e a alemã Karlsruhe.