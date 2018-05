Lance Armstrong promete nova aposentadoria em 2011

"Depois de 2011, vou me aposentar", disse Armstrong em entrevista ao jornal italiano La Gazzetta dello Sport. O norte-americano explicou que a equipe Radioshack, fundada por ele, continuará suas atividades após sua aposentadoria.

"Essa equipe não foi feita para mim. Eu já tenho 38 anos. Os objetivos da equipe vão além de Lance Armstrong", disse o ciclista, que é considerado o melhor atleta da modalidade em todos os tempos.

Armstrong é o maior vencedor da história da Volta da França, com sete títulos consecutivos. Em sua participação neste ano, ele terminou em terceiro lugar, atrás do espanhol Alberto Contador, campeão da prova, e do luxemburguês Andy Schleck.