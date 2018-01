Landis vira líder e fica perto do título da Volta da França O norte-americano Floyd Landis está muito perto do título da Volta da França, a prova mais famosa do ciclismo mundial, que acaba neste domingo, em Paris. Na disputa contra o relógio, neste sábado, entre as cidades de Le Creusot e Montceau-les-Mines, ele terminou em terceiro lugar e assumiu a liderança da competição - o melhor da etapa foi o ucraniano Serhiy Honchar. Considerada decisiva para a definição do campeão, a 19ª etapa teve 57 quilômetros neste sábado. Honchar completou o percurso em 1 hora, 7 minutos e 45 segundos. Na segunda posição chegou o alemão Andreas Kloeden, 41 segundos atas do líder. E Landis veio em terceiro, 1 minuto e 11 segundos depois do primeiro colocado. O espanhol Oscar Pereiro, que liderava a Volta da França antes da etapa deste sábado, terminou com o quarto lugar, chegando 2 minutos e 40 segundos atrás de Honchar. Assim, ele foi ultrapassado por Landis na classificação geral da prova e está na segunda colocação - a diferença entre os dois é de 59 segundos. O problema é que a etapa deste domingo, a 20ª e última da Volta da França, tem um caráter mais simbólico, com os 154,5 quilômetros até Paris. Assim, apenas um acidente ou algum imprevisto pode tirar o título de Landis. "Acredito que agora já está tudo terminado", admitiu o ciclista norte-americano. Aos 30 anos, Floyd Landis tem tudo para manter a supremacia norte-americana na Volta da França, depois dos últimos 7 títulos conquistados por Lance Armstrong, recordista da prova que já se aposentou. Classificação da 19ª etapa: 1º Serhiy Honchar (Ucrânia/T-Mobile) - 1h07m45 2º Andreas Kloeden (Alemanha/T-Mobile) - a 41 segundos 3º Floyd Landis (EUA/Phonak) - a 1m11 4º Oscar Pereiro (Espanha/Caisse d´Epargne) - a 2m40 5º Sebastian Lang (Alemanha/Gerolsteiner) - a 3m18 Classificação geral da prova: 1º Floyd Landis (EUA/Phonak) - 85h42m30 2º Oscar Pereiro (Espanha/Caisse d´Epargne) - a 59s 3º Andreas Kloeden (Alemanha/T-Mobile) - a 1m29 4º Carlos Sastre (Espanha/Team CSC) - a 3m13 5º Cadel Evans (Austrália/Davitamon-Lotto)- a 5m08