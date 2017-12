Lanterna do Inglês, Hull City se reforça com o meia brasileiro Evandro O meia Evandro é o mais novo jogador a ser anunciado como reforço de um clube da elite do futebol inglês. Nesta sexta-feira, o jogador, com passagens por gigantes do futebol brasileiro como o Palmeiras e o Atlético Mineiro, teve a sua contratação confirmada pelo Hull City, que também anunciou a chegada do atacante senegalês Oumar Niasse.