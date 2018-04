Lanterna Sport aposta em Arce para bater Barueri Lanterna do Brasileiro e mergulhado em uma crise inimaginável para um time que chegou a sonhar com o título da Libertadores no primeiro semestre, o Sport entra em campo hoje, às 21 horas, na Arena Barueri, apostando no atacante Arce. O boliviano que defendeu o Corinthians no rebaixamento de 2007 faz a sua estreia. Já o Barueri será dirigido pela segunda vez pelo técnico interino Diego Cerri. O desfalque é o goleiro Renê, um dos destaques do time. No Engenhão, no Rio, às 19h30, o Santo André segue na luta contra o rebaixamento. O técnico Alexandre Gallo ainda não venceu no clube do ABC - são 4 derrotas em 4 jogos - e o adversário é o Botafogo. O time carioca, animado com o bom resultado diante do Palmeiras, sábado, no Palestra Itália, terá o retorno do lateral-direito Alessandro, do atacante Victor Simões e do lateral-esquerdo Michael. O técnico Estevam Soares comando a equipe pela segunda vez. Em Salvador, às 19h30, o técnico Vágner Mancini também faz sua segunda partida no comando do Vitória e, apesar da derrota na estreia, aposta em bom resultado diante do Atlético-PR. De acordo com ele, a equipe, mesmo desfalcada de quatro titulares, mostrou qualidade e jogou mais que o Goiás, no domingo. Hoje, porém, Mancini não terá novamente quatro titulares, todos suspensos.