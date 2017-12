Lapentti e Cañas chegam à final da Copa Petrobras de tênis O equatoriano Nicolás Lapentti e o argentino Guillermo Cañas disputarão no domingo a final da Copa Petrobras, torneio Challenger disputado em Montevidéu, no Uruguai. Lapentti, n.º 69 do mundo derrotou, neste sábado, o brasileiro Flávio Saretta por 2 sets a 0, parciais de 6/3 e 6/1. Já Cañas, que já chegou a ser o n.º 8 do mundo no ano passado, bateu o francês Nicolás Devilder também por 2 sets a 0, parciais de 6/0 e 6/4. O torneio abre a temporada latino-americana de Challengers e conta com cinco etapas que distribuem US$ 50 mil em prêmios. A Copa Petrobras terá sua segunda edição do ano disputada de 16 a 22 de outubro em Bogotá, Colômbia.