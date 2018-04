Largada da edição de 2017 do Rally Dakar será no Paraguai

Os organizadores do Rally Dakar anunciaram que a largada da edição de 2017 da prova será realizada em Assunção, capital do Paraguai, no dia 2 de janeiro. Esta será a primeira incursão da disputa nesse país, que, assim, se tornará o quinto da América do Sul a fazer parte do seu percurso.

A edição de 2017 do Dakar será a 39ª da história, sendo que a partir de 2009 a disputa passou para a América do Sul. Desde então, foram disputadas oito edições, passando por Argentina, Chile, Peru e Bolívia.

O Paraguai, porém, será o palco apenas da primeira etapa do Dakar de 2017. Depois disso, os competidores passarão pela Bolívia, onde vão ser disputadas cinco etapas, com um dia de descanso, em La Paz, que fica a 3.640 metros acima do nível do mar.

Na sua última semana, o Dakar entrará na Argentina através da sua fronteira pela Cordilheira dos Andes, sendo encerrado em Buenos Aires, no dia 14 de janeiro, após a disputa de sete etapas pelo país. Assim, dessa vez a prova não passará por Chile e Peru.

No total, serão quase 9 mil quilômetros percorridos pelos competidores, sendo cerca de 5 mil cronometrados, em 12 etapas, com algumas delas tendo até 700 quilômetros, o que deve testar a resistência dos pilotos.

A edição deste ano do Dakar, que começou em Buenos Aires e terminou em Rosario, sendo vencida entre os carros pelo francês Stéphane Peterhansel. Já o australiano Toby Price venceu a disputa entre as motos.