Largada da Volta da França de 2011 será em Vendée A edição de 2011 da Volta da França terá início com uma etapa plana na região de Vendée, na costa ocidental do país. A largada da prova está marcada para o dia 2 de 2011, na quarta vez em que começará em Vendée. As outras vezes foram em 1993, 1999 e 2005.