Larissa e Juliana disputam o bronze Larissa e Juliana estão fora da final da etapa de Espinho (POR) do Circuito Mundial de Vôlei de Praia. Campeã na China, Itália, Suíça e Rússia, 2ª no Japão e Noruega, a dupla disputa neste sábado o bronze com Wacholder e Youngs (EUA). Pelo ouro, Walsh e May (EUA), campeãs olímpicas, jogam com Koutroumanidou e Tsiartsiani (GRE).