Larissa e Juliana ganham título na praia Larissa/Juliana (PA/CE) e Murilo/Fabinho (PE/CE) venceram hoje, a 12ª etapa do Circuito Banco do Brasil Vôlei de Praia, em Natal. Para cada dupla o resultado teve um sabor especial. Larissa e Juliana asseguraram o sexto título na temporada e completaram, no sábado, 200 vitórias na carreira. Para Murilo e Fabinho significou a primeira conquista da parceria, formada no mês de maio. Nas finais, Larissa e Juliana ganharam de Renata/Talita (RJ/AL) por 2 a 0 (18/11 e 18/13), enquanto Murilo e Fabinho derrotaram Tande/Franco (RJ/CE) também por 2 a 0 (18/13 e 18/15). Em terceiro lugar terminaram Ana Paula/Leila (MG/RJ) e Ricardo/Emanuel (BA/PR). A 13ª etapa do Circuito Banco do Brasil acontecerá de 2 a 6 de novembro, em João Pessoa.