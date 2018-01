Larissa e Juliana na final do Mundial Larissa e Juliana estão na final do Campeonato Mundial de Vôlei de Praia, disputado em Berlim, na Alemanha. A dupla brasileira venceu dois jogos nesta sexta-feira e vai enfrentar as norte-americanas Walsh e May, atuais campeãs olímpicas e mundiais, na decisão do título do torneio. Pelas quartas-de-final, nesta sexta-feira, Larissa e Juliana ganharam das chinesas Tian Jia e Wang Fei por 21/19 e 21/15. Depois, elas voltaram para a quadra, nas semifinais, e derrotaram as cubanas Grasset e Peraza por 21/15 e 21/16. Mas, na final deste sábado, a dupla brasileira terá um desafio muito difícil. Assim como Larissa e Juliana, as norte-americanas Walsh e May estão invictas no Campeonato Mundial e são consideradas as melhores da atualidade no vôlei de praia feminino. Também nesta sexta-feira, Adriana Behar e Shelda deram adeus à disputa do título do Campeonato Mundial, que seria o terceiro de suas carreiras. Na repescagem, elas venceram as holandesas Mooren e Kadijk por 21/18 e 21/15. Mas depois perderam para as chinesas Tian Jia e Wang Fei por 21/19 e 21/15. Assim, a dupla brasileira terminou em 5º lugar.