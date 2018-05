Larissa e Talita caem, mas Brasil avança às quartas com 5 duplas em Maceió

Desde julho do ano passado Larissa e Talita não caiam tão cedo numa competição. Depois da eliminação nas oitavas de final do Mundial, elas venceram cinco etapas do Circuito Mundial e quatro do Circuito Brasileiro - ainda tiveram dois vices em competições nacionais. Só em Yokohama (Japão), em julho, elas não chegaram à decisão.

O tropeço em Maceió é bom para Ágatha e Bárbara Seixas, também já convocadas para o Rio-2016, mas que disputam a liderança do ranking olímpico com Larissa e Talita, brigando para ver quem fica como primeira cabeça de chave na Olimpíada.

Nesta sexta, Ágatha/Bárbara Seixas avançou às quartas de final em Maceió ao vencer Ukolova/Birlova, da Rússia, por 2 a 1 (21/8, 20/22 e 15/13). Na próxima fase elas pegam as alemãs Holtwick e Semmler.

A outra dupla brasileira nas quartas é Duda/Elize Maia. As jovens ainda não perderam sets em Maceió e, nesta sexta, venceram as veteranas Rachel e Ângela por 2 sets a 0, com parciais de 21/11 e 21/19. No sábado, enfrentam Menegatti/Orsi Toth, da Itália.

Os dois novos times do vôlei de praia brasileiro, porém, ficaram pelo caminho. Maria Elisa/Lili perdeu para Gallay/Klug, da Argentina, por 2 a 1 (21/19, 19/21 e 15/9), enquanto Juliana/Taiana foi derrotada por Menegatti/Orsi Toth, em sets diretos, com parciais de 21/18 e 21/16.

MASCULINO - Tanto no masculino quanto no feminino a sexta-feira em Maceió foi de duas rodadas: repescagem e oitavas de final. No sábado serão jogadas as fases de quartas de final e semifinal, ficando a disputa das medalhas para o domingo.

Nesta sexta, Evandro/Pedro Solberg precisou jogar apenas uma vez, vencendo George/Thiago, também do Brasil, por 2 sets a 0 (21/16 e 23/21). Nas quartas, eles enfrentam Virgen/Ontiveros, do México.

Em outro confronto brasileiro nas oitavas, Álvaro Filho/Vitor Felipe venceu Bruno/Hevaldo por 2 a 0 (21/18 e 23/21), enquanto Guto/Saymon avançou com vitória sobre Liamin/Barsouk, da Rússia, também em sets diretos, com parciais de 25/23 e 21/12.

Tanto Guto/Saymon quanto Álvaro Filho/Vitor Felipe terão pela frente times da Polônia: Losiak/Kantor e Fijalek/Prudel, respectivamente. Essa última dupla foi responsável pela eliminação de outro time brasileiro: André/Oscar, nas oitavas, num jogo de três sets.

Parte da verba que a Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) tinha para o circuito nacional foi alocada para a organização de quatro eventos internacionais no País até o dia 1.º de maio. Além de Maceió, o Circuito Mundial passa também por Rio de Janeiro, Vitória (ES) e Fortaleza (CE).

Apesar de o torneio de Maceió ser da série Open, que distribui menor premiação na comparação com os das séries Major e Grand Slam, a etapa alagoana recebe boa parte das principais parcerias da atualidade.