Larissa e Talita caem para campeãs olímpicas e disputarão o bronze no Mundial

O Brasil está fora da briga pelo título da chave feminina do Campeonato Mundial de Vôlei de Praia, que está sendo disputado em Viena, na Áustria. Última dupla do País viva na disputa, Larissa e Talita não resistiram nesta sexta-feira às atuais campeãs olímpicas Ludwig e Walkenhorst, da Alemanha, e caíram por 2 sets a 0, com parciais de 21/19 e 21/16. Com isso, terão que se contentar com a disputa pelo bronze.

O resultado desta sexta, aliás, foi uma repetição do que aconteceu no ano passado, no Rio. Na ocasião, as favoritas Larissa e Talita decepcionaram a torcida da casa e caíram diante de Ludwig e Walkenhorst justamente nas semifinais da Olimpíada. Posteriormente, as alemãs ainda bateriam outra dupla brasileira, formada por Ágatha e Bárbara Seixas, para ficar com o ouro.

Apesar da derrota, Larissa e Talita garantiram pontuação suficiente para confirmar o título do Circuito Mundial de 2017. As brasileiras, aliás, fizeram um primeiro set bastante disputado contra as alemãs e chegaram a ter 17 a 16 de vantagem, mas levaram a virada. Abaladas, elas acabaram caindo de produção e permitiram que Ludwig e Walkenhorst conseguissem uma vitória bem mais tranquila na segunda parcial.

"Nós repetimos a mesma estratégia que usamos nos dois últimos jogos contra as alemãs, que acabamos vencendo. Mas algo não funcionou bem hoje. Em um jogo como esse, quando os detalhes fazem a diferença, é difícil vencer se as coisas não saem como o planejado. Disputar o bronze é importante para nós, e lutaremos para estarmos no pódio", declarou Larissa.

Mais cedo nesta quarta, Larissa e Talita venceram o duelo doméstico contra Maria Elisa e Carol Solberg por 2 sets a 0, com duplo 21/17, ainda pelas quartas de final. Agora, se preparam para a disputa do bronze diante das canadenses Sara Pavan e Melissa Humana-Paredes neste sábado, às 8h15 (de Brasília).

"Nós não tínhamos cometido tantos erros nas outras partidas aqui em Viena. Mas agora temos que esquecer a derrota e focar na briga pelo bronze. O campeonato ainda não acabou", comentou Talita. Na disputa pelo ouro, Ludwig e Walkenhorst pegam as norte-americanas Ross e Fendrick, também no sábado.