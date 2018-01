Larissa Oliveira vai à semifinal dos 100m livre no Mundial de Piscina Curta Larissa Oliveira foi o destaque do Brasil na sessão matinal desta quarta-feira no Mundial de Piscina Curta de Windsor, no Canadá. A atleta do Pinheiros foi a única a avançar à semifinal, nos 100m livre, com o 15.º tempo. Todos os outros brasileiros ficaram pelo caminho na briga pelo pódio.