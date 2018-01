Lars aposta em 2003, fora do governo O iatista Lars Grael foi homenageado nesta segunda-feira pela loja Tiffany como personalidade do mundo esportivo. Lars, que recebeu de presente um relógio da nova linha Tiffany Mark, revelou estar ansioso para a temporada de 2003. O iatista vai deixar a secretaria de Esportes do governo federal para se dedicar mais às competições. ?Minha idéia é ter um envolvimento maior com os treinos e as regatas?, disse o atleta, que, em setembro, participou do Campeonato Mundial nos Estados Unidos, o seu primeiro desde o grave acidente que sofreu há cinco anos, quando teve uma perna amputada. Para ele, porém, sua experiência no governo durante os últimos quatro anos foi importante. ?Descobri como é possível usar o esporte como meio de integração social?, explicou. ?Sem contar que tive a chance de conhecer o Brasil, pois, como iatista, viajei pelo mundo inteiro, mas no País só ficava no Rio e em São Paulo.? Em outubro deste ano, Lars vai competir nas regatas Escola Naval do Rio e Santos-Rio. Durante a homenagem, Lars recebeu o incentivo de Robert Scheidt, haxacampeão mundial na Classe Laser. Scheidt, que recebeu a Cruz do Mérito de Fernando Henrique Cardoso na semana passada, admitiu que convidou o presidente da República para participar da Copa do Rei, em 2003, na Espanha. ?Ele ficou empolgado, mas ainda não me deu resposta.? Scheidt também garante que 2003 vai ser uma temporada importante em sua carreira. ?Terei competições na Europa, vou lutar por minha terceira medalha nos Jogos Pan-Americanos, na República Dominicana, participarei do Pré-Olímpico de Atenas, em agosto, além de defender o título Mundial em setembro, na Espanha.?